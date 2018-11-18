Во Вьетнаме не менее 12 человек погибли из-за тропического шторма

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли из-за тропического шторма, вызванного тайфуном "Тораджи", во вьетнамском городе Нячанг в центральной провинция Кханьхоа, сообщает местное издание VnExpress.

"По всему городу видны разрушения, вызванные сильными ливнями", — приводит газета слова представителя местных властей Нгуена Си Кханя.

По сообщениям местного комитета по предотвращению природных катастроф, два человека погибли в результате обрушения стен местного ресторана. Среди погибших был семилетний мальчик и владелец ресторана. Кроме того, в результате инцидента пострадали еще четыре человека.

Жители города вынуждены эвакуироваться.