Власти Индии рассматривают взрыв в молитвенном доме как теракт

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Индии рассматривают взрыв гранаты в молитвенном доме в штате Пенджаб, при котором погибли три человека и еще 20 пострадали, как теракт, передает агентство ANI.

"Мы рассматриваем это как теракт. Мы выясним остальные детали в ходе расследования", — заявил начальник управления полиции штата Пенджаб Суреш Арора, слова которого приводит агентство.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 10 пострадали при взрыве гранаты в молитвенном доме в Индии. Инцидент произошел в поселке Раджанаси в районе города Амритсар. Двое мужчин с закрытыми лицами на мотоциклах бросили гранату в здание, где проходила религиозная церемония. Пострадавших доставили в больницы.