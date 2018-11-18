Бойко согласился стать кандидатом в президенты Украины от оппозиции

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко заявил, что согласился быть единым кандидатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" на выборах президента страны, намеченных на март 2019 года, сообщает телеканал "112 Украина".

В пятницу лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что стратегический совет "Оппозиционной платформы — За жизнь" решил выдвинуть Бойко кандидатом на выборах президента.

"Я должен защитить избирателей, причем не только юга или востока, а уже всей страны от сегодняшнего режима", — сказал Бойко, заявление которого транслировал телеканал.

По его словам, Рабинович сделал мужественный поступок, отказавшись баллотироваться в президенты. Также Бойко заявил, что ждет "еще политических союзников".

Ранее Рабинович и Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы — За жизнь" для участия в президентских и парламентских выборах. Позже Бойко сообщил, что поддержал кандидатуру Рабиновича для выдвижения на пост президента от этого объединения. Однако Рабинович заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру, поскольку исповедует иудаизм и не имеет "морального права быть арбитром в вопросах православия".

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, лидер Социалистической партии Илья Кива, соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко. Действующий глава государства Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.