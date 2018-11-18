В Кишиневе социалисты вышли на митинг в поддержку Додона

КИШИНЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Партия социалистов республики Молдова (ПСРМ) проводит в воскресенье в столице республики масштабный митинг, чтобы выразить протест против действующей власти и озвучить программу партии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Тысячи сторонников партии социалистов и президента республики Игоря Додона, который является бывшим руководителем партии, собрались в воскресенье в центре Кишинева, чтобы принять участие в митинге. Ему предшествовал марш протеста — его участники двумя колоннами двигались с разных концов города к центру столицы с транспарантами "За нейтралитет", "За бесплатное образование", "За президента".

Собравшиеся протестуют против "антинародной, антигосударственной и антисоциальной власти".

"Мы собрались сегодня, чтобы сказать "позор" правящему режиму. Они обманули народ лживыми обещаниями, а вместо этого украли у народа надежду, веру в завтрашний день, но мы собрались, чтобы отстоять государство", — призывают организаторы со сцены.

В мероприятии принимают участие президент Молдавии Додон, лидер Гагаузии Ирина Влах, депутаты парламента и сторонники партии.

В рамках митинга будет представлена политическая программа партии, также собравшимся расскажут, что социалисты намерены делать в контексте парламентских выборов, запланированных на 24 февраля 2019 года.