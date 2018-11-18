Нетаньяху назвал досрочные выборы ненужными и неправильными

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с учетом непростой ситуации в сфере безопасности считает ненужным и неправильным возможный созыв досрочных выборов. Глава правительства пытается удержать от развала право-религиозную коалицию, которую на этой неделе покинул русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман со своей партией "Наш дом Израиль".

"В период, столь чувствительный с точки зрения безопасности, идти на выборы ненужно и неправильно", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

На воскресенье вечером у главы правительства запланирована встреча с министром финансов Моше Кахлоном, которую он сам называет последней решающей попыткой предотвратить выборы. Кахлон возглавляет центристскую партию "Кулану", которая с 10 местам в Кнессете является крупнейшим коалиционным союзником правящего "Ликуда". С отставкой Либермана, который таким образом выразил несогласие с прекращением военных действий против палестинских боевиков, Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 мандат из 120.

Если остановить распад коалиции не удастся, то Кнессет в ближайшее время примет закон о самороспуске с назначением даты досрочных выборов. Их проведение, по данным местных СМИ, наиболее вероятно в конце марта.

Депутаты продолжат работу до дня всенародного голосования, а правительство — до формирования нового. Кабинет и парламент, сформированные в 2015 году, близки к тому, чтобы отработать весь отведенный им срок, который истекает в следующем ноябре.