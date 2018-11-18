В Индии три человека погибли при взрыве в молитвенном доме

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате подрыва гранаты в молитвенном доме в Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, инцидент произошел в поселке Раджанаси в районе города Амритсар. Двое мужчин с закрытыми лицами на мотоциклах бросили гранату в здание, где проходила религиозная церемония.
Пострадавших доставили в больницы.
3 dead, 10 injured in grenade attack at prayer hall in Amritsar— NDTV (@ndtv) 18 ноября 2018 г.
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