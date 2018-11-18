В Таиланде подняли на поверхность судно, затонувшее четыре месяца назад

Поисково-спасательная операция в море у острова Пхукет в Таиланде. 6 июля 2018 года

Поисково-спасательная операция в море у острова Пхукет в Таиланде. 6 июля 2018 года

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Судно "Феникс", при крушении которого в июле у острова Пхукет в Таиланде погибли 47 человек, было поднято у берегов острова, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на полицию.

По данным издания, "Феникс" находился на глубине 45 метров, его поднятием занималась таиландско-сингапурская спасательная группа с помощью тросов и кранов. В понедельник обломки судна доставят в доки для исследования.

'Phoenix' recovered four months after tragedy https://t.co/KKGq2L4z3m — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 17 ноября 2018 г.

​Как отмечает издание, теперь у специалистов есть необходимые материалы для установления причин крушения судна. "Правительство намерено выяснить причину инцидента", — заявил представитель полиции, отметив, что все ответственные за происшествие, включая чиновников, будут наказаны.

Судно "Феникс", пассажирами которого были, в основном, туристы из КНР, перевернулось и затонуло южнее острова Пхукет во время шторма вечером 5 июля. По официальным данным, в катастрофе погибли 47 человек, тела которых были найдены в ходе многодневной поисковой операции в районе крушения.