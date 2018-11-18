В США определился победитель выборов на пост губернатора Флориды

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии США на место губернатор Флориды Эндрю Гиллум признал победу своего оппонента республиканца Рона Десантиса, о чем написал в пятницу своем Twitter.

"Я хочу поздравить Рона Десантиса с тем, что он стал следующим губернатором великого штата Флорида", — написал он.

По итогам прошедших в ноябре выборов Десантис получил небольшой перевес, однако в связи с тем, что законы штата требуют пересчета, если кандидатов разделяет менее 0,5% поданных голосов, победитель сразу объявлен не был.

Пока под вопросом судьба кресла в сенате США от Флориды, претенденты на которое тоже завершили гонку с минимальным отрывом, власти приступили к пересчету голосов. Согласно первому подсчету, республиканец Рик Скотт опережал действующего сенатора-демократа Билла Нельсона с 50,1% голосов против 49,9%. Таким образом, это место оказалось на грани перехода к республиканцам, которым важен каждый голос в сенате.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал пересчет голосов во Флориде, назвав его попыткой демократов "украсть" выборы.