Эксперты объяснили, почему Запад искаженно видит ядерную стратегию России

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Запад неверно интерпретирует российскую ядерную стратегию, которая последние годы эволюционирует от возможного применения в сторону исключительно сдерживания, и должен исходить не только из оценок количества боеголовок, но и из военной доктрины и заявлений российских лидеров, хотя Москве следовало бы более подробно объяснить предназначение некоторых нестратегических ракетных вооружений. Такие мнения высказали участники дискуссии, которая прошла в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Искажение

"Я считаю, что нынешняя одержимость Запада российским ранним и ограниченным применением ядерного оружия является искажением российской ядерной стратегии, которую нельзя понимать исключительно через призму одной теории, выдвинутой группой российских стратегов 18 лет назад", — сказала Кристин вен Бруусгаард, которая написала посвященную этой теме диссертацию в Центре международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета.

"Думаю, что это искажение частично происходит из-за чрезмерного фокусирования на (ядерном) потенциале как единственной характеристике стратегии и от игнорирования других ее аспектов, в частности, декларируемой стратегии и позиционирования ядерных сил", — добавила она.

По ее словам, в ходе своей работы она изучила четыре военные доктрины России: 1994, 2000, 2010 и 2014 годов, — а также заявления российских официальных лиц и пришла к выводу, что в вопросе применения ядерного оружия российская стратегия все время двигалась в сторону повышения порога, при котором это было бы возможно.

Главным фактором изменений этих формулировок эксперт назвала баланс между уровнем обычных видов вооружений и ядерной составляющей. По ее словам, когда в конце 1990-х и начале 2000-х годов российские вооруженные силы были плохо оснащены и подготовлены, то в стратегиях возможность ядерного удара по противнику была обозначена как более вероятная. А в 2010 году, когда экономика России позволила ей провести серьезную модернизацию как обычных видов вооружений, так и ядерных сил, необходимость в акценте на ядерном ударе отпала. В частности, напомнила вен Бруусгаард, именно в 2010 году из доктрины пропала формулировка "превентивный удар".

"Речь не о том, что ядерное оружие не важно для России, ядерное сдерживание остается жизненно важным для российской безопасности, но заявлять, что Россия сделала выбор в пользу ядерного оружия как главного инструмента ведения войны, по-моему, неверно", — считает эксперт.

Он отметила, что президент России Владимир Путин, сменив Дмитрия Медведева на посту главы государства в 2012 году, мог бы откатить обратно эти изменения, однако не стал этого делать в доктрине 2014 года. В ней применение ядерного оружия допускается, только если под угрозу поставлено само существование государства.

Есть разница



"Российская стратегия – это, прежде всего, сдерживание. Российские стратеги и политики не более заинтересованы в ядерной войне и ядерной катастрофе, чем западные стратеги и политики. Но российские стратеги знают, что они должны быть готовы применить ядерное оружие в крайнем случае", — считает вен Бруусгаард.

По ее словам, американская стратегия говорит о сдерживании, но в случае если сдерживание не удалось, то надо быть готовыми к ограниченной ядерной войне и одержать верх.

"Российский потенциал обычных вооружений не соотносим с американским, что означает, что в масштабном конфликте с применением обычных видов вооружений Россия, скорее всего, первой прибегнет к ядерному оружию", — продолжила эксперт.

Однако опять же для этого ситуация должна дойти до точки, когда под угрозой будет существование российского государства, отметила она. Вен Бруусгаард также напомнила, что буквально пару недель назад президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заверил, что Россия не будет инициатором ядерной войны и применит ядерное оружие лишь удостоверившись, что кто-то наносит ядерный удар по ее территории.

"Я настаиваю на том, что это отличается от стратегии, которую некоторые западные стратеги называют российской ядерной стратегией или угрозой применения ядерного оружия, согласно чему русские применят ядерное оружие для проведения агрессивной политики в отношении, например, стран НАТО. Россия знает, как и мы с вами, что любая конфронтация с НАТО, скорее всего, перерастет в ядерную и что они могут проиграть", — сказала вен Бруусгаард.

По ее словам, все заявления российских военных говорят о том, что они не видят участия России в такой войне.

"Так почему западные стратеги продолжают считать на том, что Россия захочет оказаться вовлеченной в эту катастрофу? Это за пределами моего понимания… Если я права и российские стратеги, как ранее советские, верят, что в ядерной войне победить невозможно и ее нельзя начинать, то это должно стать отправной точкой для того, чтобы Запад начал попытки общения и диалога", — уверена вен Бруусгаард.

Неверная интерпретация стратегии порождает ошибочные действия, которые не приведут к результатам, в которых заинтересован Запад, добавила она.

США не любят сдерживание



С ней согласилась директор программы России и Евразии CSIS Ольга Оликер, по мнению которой США не очень прислушиваются к российским заявлениям.

"Мы на Западе часто забываем, когда думаем о российской стратегии, мы забываем, что русские пытаются сдерживать, собственно, нас. И особенно, что касается Соединенных Штатов, у нас мало практики того, чтобы нас сдерживали. И если речь заходит о том, чтобы кто-то сдерживал или ограничивал нашу свободу действий, это что-то неприемлемое и подлежащее устранению", — сказала она.

По словам Оликер, российская сторона, когда определяет свои военные приоритеты, делает это во многом, исходя из наблюдений за потенциальным противником.

"Доктрина США является драйвером российского понимания того, как США будут вести войну. Мы говорим, что оставляем за собой право применения ядерного оружия, когда мы сочтем, что это в наших интересах. И мы также говорим, что… это средства для ответного удара, который мы нанесем по военному потенциалу противника", — напомнила она.

Эксперт также обратила внимания на то, как США ведут боевые действия в современности, а именно нанесение ударов по целям с таким масштабом, чтобы противник уже не смог ответить.

Вопросы к России



Однако, по мнению Оликер, при обсуждении ядерной стратегии России нельзя игнорировать и нестратегические ракетные системы, а именно ракеты типа "Калибр" или "Искандер", которые при необходимости могут нести ядерный заряд.

"Когда вы слышите об отправке в Калининград ракет, которые можно оснастить ядерным зарядом… это, возможно, еще не означает, что в Калининград отправлена ядерная система. Но все приходят в волнение. Но зачем? Если вся стратегия России заключается в том, чтобы отразить удар, то зачем они вообще? Зачем они вам нужны? Зачем вы их делаете? Зачем вы делаете на них акцент?" — сказала она.

Повторяющиеся заявления о двойном назначении нестратегических ракет, по ее мнению, могут произвести обратный эффект.

"Я думаю, что это очень опасно, потому что в конечном итоге это не эффективный инструмент принуждения, а, скорее, наоборот, это заставит других думать, что у русских гораздо более агрессивная доктрина, чем на самом деле", — считает Оликер.

По ее мнению, подобная риторика может подстегнуть США к ответным шагам, а в конечном итоге это может вернуть стратегию России к снижению порога применения ядерного оружия.

"Когда Владимир Путин говорит о своих планах относительно стратегических видов вооружений, это прекрасно. Я ему верю… У меня есть своя точка зрения о том, зачем нужны нестратегические системы вооружений, но было бы полезно, если бы кто-то из Кремля прояснил бы это получше", — заключила эксперт.

С другой стороны, она высказала пожелание, чтобы и в Вашингтоне на "очень-очень-очень высоких уровнях" было больше людей, которые разбираются в России и вопросе ядерного сдерживания.