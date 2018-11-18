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Порошенко хвалит Петлюру. Свой путь может закончить так же

(обновлено: 08:05 18.11.2018)
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Игорь Гашков
© Фото : public domainСимон Петлюра на фронте в штабном вагоне. 1919 годСимон Петлюра на фронте в штабном вагоне. 1919 год
© Фото : public domain

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Сто лет назад, 18 ноября 1918 года, националистически настроенные сторонники Директории УНР, петлюровцы, начали наступление на Киев. Оказавшись у власти, праворадикалы повели атаку на русский язык и русскую культуру, однако продержались недолго: были разбиты Красной армией. В современной Украине Петлюра стал кумиром новых поколений националистов и удобным символом для политиков, рассчитывающих на их одобрение.

"Помогли ли тебе твои ляхи?"

Открытие памятника Петлюре в Виннице
© Фото : предоставлено Винницкой областной думой
"Святой Петлюра, мученик Бандера": спасут ли украинскую власть ее "боги"
В ноябре 1918-го несколько групп украинских националистов объединились против непризнанного правителя страны гетмана Скоропадского, которого поддерживали немцы и австрийцы. Мятежники, на лидерство среди которых претендовал Петлюра, нанесли гетмановцам военное поражение и в декабре вступили в Киев. Под их властью создавался режим, основанный на отрицании русской культуры.

Директория распорядилась депортировать всех, кого сочла замешанными в "агитации против украинской власти". Тех, кто носил погоны российской армии и царские награды, за исключением георгиевских крестов, бросали за решетку. Русский язык в государственных учреждениях был запрещен.

Однако стабилизировать свою власть Директории не удалось из-за действий коммунистических повстанцев. Националисты обвинили большевиков и их местных союзников во вторжении на "свою" территорию. Директория объявила Советской России войну, завершившуюся быстрым поражением петлюровцев и их изгнанием из Киева. Тем не менее сдаваться Петлюра не собирался. К этому времени у националистического вождя появились иностранные друзья и покровители — поляки.

CC BY-SA 4.0 / Запорожець1 / Січові стрільці в Києві, початок 1918 року / Cropped imageСотня Сечевых стрельцов во время подавления восстания. Киев, январь 1918 года
CC BY-SA 4.0 / Запорожець1 / Січові стрільці в Києві, початок 1918 року / Cropped image
Сотня Сечевых стрельцов во время подавления восстания. Киев, январь 1918 года

Первую попытку договориться с Варшавой украинский лидер предпринял еще в июне 1919-го. Тогда же стала ясна цена поддержки: территориальные уступки. Петлюра соглашался на отторжение части западно-украинских территорий, из-за чего возник конфликт с галицийским вождем Евгением Петрушевичем. Проект разделения Украины приобрел конкретные очертания в 1920 году на фоне военного разгрома петлюровцев. Националисты заключили с Варшавой договор, предусматривавший отказ от пограничных западноукраинских территорий в обмен на помощь в завоевании Киева. Однако попытка закрепиться на Украине с опорой на поляков тоже завершилась неудачей.

Из двух зол 

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Славите Бандеру – сидите без газа". Польша и Украина спорят о прошлом
Спустя сто лет после петлюровской авантюры и пресса, и польские политики с теплотой вспоминают о недолгом союзе между первым правительством восстановленной Польши и украинскими националистами. В сейме в этом году организовали выставку "За вашу и нашу свободу. Союз Пилсудский — Петлюра".

Польский политолог Якуб Корейба объяснил РИА Новости, что из всех вождей украинского национализма Петлюра — наиболее приемлемая для Варшавы фигура. "С нашей точки зрения, он  самое позитивное, что вообще было в украинской истории ХХ века. Отношение к Петлюре у нас даже в какой-то степени сентиментальное. Было бы гораздо лучше, если бы Киев выбрал в качестве символа государства и отца нации именно эту фигуру, в отличие, например, от Степана Бандеры. Дискуссию с Украиной по этому поводу мы уже завершили, приняв закон, запрещающий любую пропаганду бандеровского наследия. Можем сказать твердо: с Бандерой Украина в Европу не войдет. Петлюра или Грушевский — вот разумная альтернатива".

© Фото : public domainПредседатель Директории УНР Симон Петлюра и глава Польского государства Юзеф Пилсудский в Виннице. Апрель 1920 года
© Фото : public domain
Председатель Директории УНР Симон Петлюра и глава Польского государства Юзеф Пилсудский в Виннице. Апрель 1920 года

Однако российский политик и историк, специалист по Польше Сергей Станкевич напоминает, что даже при Петлюре отношения между поляками и украинцами складывались неровно. Союзники постоянно ссорились.

"Говорили о дружбе, но случались и эксцессы, к примеру массовые убийства поляков, и в Польше до конца об этом не забыли. Подчиненные Петлюры, стрельцы, часто действовали независимо от него. Иногда они, входя в польские деревни, грабили и убивали. Ведь националисты разных народов в конечном счете никогда не любят друг друга, и здесь то же самое", — говорит Станкевич. 

На фоне военных поражений и внутренних трений лидер восстановленной Польши Юзеф Пилсудский сделал выбор в пользу переговоров с Советской Россией. Подписанный в 1921 году Рижский мир знаменовал завершение Гражданской войны и отказ Варшавы от вооруженной поддержки украинских националистов. Казалось, в истории петлюровского проекта можно было ставить точку.

Собрать вокруг его образа народ 

Мероприятия в честь годовщины создания УПА на Украине. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Huffington Post о русофобии: Украина и Польша идут на рекорды абсурда
Однако после провозглашения независимости Украины о Симоне Петлюре вспомнили. В том числе самые националистически настроенные президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Ющенко приезжал на могилу Петлюры во Францию. Порошенко признавался, что получил в подарок брошюру националиста "Московская вошь", с которой недавно призвал ознакомиться всех украинцев.

"Для мифологии украинских ультраправых Петлюра важен потому, что, в отличие от большинства радикальных лидеров, он выходец с востока страны, из Полтавы, — рассказал в интервью РИА Новости разочаровавшийся украинский националист, теперь политэмигрант Александр Мединский. — Националисты хотели бы собрать вокруг его образа народ. Однако на деле это, наоборот, разъединяющая фигура. Причина в том, что он вызывает отторжение у еврейского населения страны. Ведь на территориях, которые занимали петлюровцы, свирепствовали погромы. Память об этих преступлениях никуда не делась".

В 2017 году в Виннице установили памятник Симону Петлюре. Возмущению местной еврейской общины не было предела. Петлюровцы совершали массовые убийства неподалеку от этого места. В Виннице и по сей день живут потомки евреев, пострадавших от петлюровского насилия.

"Мой прадед Хаим Ааронович умер молодым — зарезан во времена разгула банд петлюровщины в 1919 году. Прабабушка Бейла прятала деда Давыда и еще шестерых детей — Мойшу, Шлойму, Этлю, Брану, Чарну и Рахмила — по подвалам. Зря она это делала. Через сто лет Петлюра пришел снова к нам в дом. Он теперь сидит, весь такой бронзовый, холеный, посреди города в своих начищенных сапогах", —  написал в открытом письме местный деятель искусств, доцент Винницкого государственного педагогического университета Зорий Файн.

Украинские националисты и историки возражают Файну, утверждая, что Петлюра пробовал остановить погромы. Вспоминают о суде над одним из националистических командиров, расстрелянным, по неподтвержденным данным, за участие в убийствах. Однако единичный факт правосудия не отменяет гибели не менее 35-40 тысяч евреев на территориях, контролируемых петлюровцами в ходе Гражданской войны.

© Фото : public domainСимон Петлюра во время провозглашения УНР в Киеве. 1917 год
© Фото : public domain
Симон Петлюра во время провозглашения УНР в Киеве. 1917 год

В 1920-е годы еврейский писатель Жаботинский так подытожил свое отношение к антисемитизму Петлюры: "Он  был главой украинского правительства и украинской армии в течение двух лет и больше; почти все это время продолжались погромы; глава правительства и армии их не подавил, виновных не покарал и сам в отставку не подал. Значит, он принял на себя ответственность за каждую каплю пролитой еврейской крови. Это так ясно, что тут не помогут никакие отговорки. Таково не только мое представление о долге и ответственности главы правительства и армии, но и представление каждого грамотного человека. Чем бы ни был Петлюра в душе, ответственность за погромы в любом случае падает на него".

В 1926 году еврейский анархист Самуил Шварцбурд, пятнадцать родственников которого погибли от погромов, выследил Петлюру в Париже и выстрелил со словами "Это тебе за убийства на Украине! Это тебе за вырезанную тобой мою семью!" На суде его поддержала еврейская и левая общественность, анархиста оправдали.

© Фото : Public domainСамуил Шварцбурд на суде
© Фото : Public domain
Самуил Шварцбурд на суде

Варшава. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Украина и Польша обсудили "дорожную карту" примирения народов двух стран
Украинские власти, однако, не считают Петлюру ни преступником, ни антисемитом. В этом году при поддержке государства снят апологетический фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", предлагающий зрителям лирический образ праворадикала, вынужденного жить вдалеке от родины. Фильм холодно приняла критика, и прокат не обходится без эксцессов: в Запорожье афиши облили красной краской. В украинской прессе, как водится, это назвали "провокациями Москвы".

"Порошенко — тот же Петлюра"

В украинской политике к образу Петлюры охотно обращаются те, кто стремится заручиться поддержкой националистов. Выбор невелик: либо Петлюра, либо Бандера. Киевский политолог Андрей Золотарев в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что президент Порошенко вынужден маневрировать между двумя этими фигурами в зависимости от ситуации.

© Фото : public domainГлавный атаман армии и флота УНР Симон Петлюра в Каменец-Подольском
© Фото : public domain
Главный атаман армии и флота УНР Симон Петлюра в Каменец-Подольском

"Порошенко можно назвать националистом поневоле, поскольку в прошлом он охотно говорил по-русски и не демонстрировал такой недоброжелательности к России, как сегодня. Ультраправые для него — вынужденные партнеры, и они как чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить невозможно. Однако Порошенко не может недооценивать эту среду. Они вооружены и располагают патриотической индульгенцией — хорошо известно, как благосклонно правосудие к националистам", — говорит политолог. 

На его взгляд, самого Порошенко можно сравнить с Петлюрой: "У них обоих заметна склонность подменять серьезную работу символическими шагами, создающими иллюзию жизни по-новому, хотя без социально-экономических успехов сменить идентичность в стране невозможно. Попытки это сделать сродни строительству замка на песке. Тут методы Петлюры и Порошенко совпадают".

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