В Греции демонстранты напали на министров от партии СИРИЗА, пишут СМИ

АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. Группа демонстрантов напала на делегацию правящей в Греции партии СИРИЗА – министров и депутатов, когда они в колонне проходили мимо американского посольства в Афинах, сообщает издание "Прото тема", опубликовавшее видеозапись инцидента.

Демонстрация была приурочена к годовщине студенческого восстания 1973 года в Политехническом университете (Политехнио).

Отмечается, что в колонне СИРИЗА шли секретарь партии Панос Скурлетис, министр цифровой политики, телекоммуникаций и информации Никос Паппас, первый заместитель министра национальной обороны Панайотис Ригас, депутаты Аннета Кавадиа и Тодорис Дритсас, бывший замминистра финансов Трифон Алексиадис, бывший министр образования Никос Филис. Группа людей, недовольных политикой правительства, стала оскорблять депутатов, бросать бутылки с водой, произошла потасовка.

Ранее министров и депутатов СИРИЗА не пустили на территорию афинского Политехнического университета, чтобы возложить венок на памятных мероприятиях в 45-ю годовщину восстания университета. Группа людей, в основном студентов, перегородила вход в университет, когда делегация СИРИЗА пыталась пройти. Студенты начали толкать делегатов СИРИЗА, оскорблять их и кричать антиправительственные лозунги.

Восстание 1973 года в Политехнио привело к падению военной хунты, правившей в Греции в 1967–1974 годах. Ежегодно в Греции широко отмечается дата 17 ноября. В Афинах проходят шествия к американскому посольству.

В этом году в демонстрации, по оценке журналистов, участвовали порядка 12 тысяч человек, полиция оценивает число участников в 5 тысяч.

После демонстрации начались беспорядки в районе Эксархия — анархисты забрасывают полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, полиция отвечает светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. После нападений анархисты скрываются на территории Политехнического университета, куда полиции вход запрещен. Сообщается, что задержаны от 8 до 11 участников столкновений.

Беспорядки происходят и других городах Греции. Как сообщает газета "Нафтемпорика", в Салониках столкновения происходят возле Университета Аристотеля. В Патрах после демонстрации анархисты напали на полицейских, задержаны пять человек. В Ираклионе на Крите неизвестные после демонстрации разбили два банкомата.