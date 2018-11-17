США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве Хашукджи

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила в субботу журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Власти Соединенных Штатов намерены привлечь к ответственности всех причастных к убийству Джамаля Хашукджи. Недавние сообщения о том, что власти США сделали окончательные выводы, неверны. Еще есть много не отвеченных вопросов об убийстве Хашукджи", — сказала она.

Президент США Дональд Трамп в субботу обсудил дело Хашукджи с госсекретарем Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве оппозиционного журналиста. Трамп же ранее заявлял о непричастности принца к этой истории и говорил о нежелании терять садовские многомиллиардные инвестиции в экономику США.

При этом США 15 ноября ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи, меры введены в рамках так называемого "Глобального акта Магнитского", который по задумке американских властей содержит список лиц, нарушающих права человека. Уже после этого госсекретарь Помпео заявил, что госдеп продолжит поиск фактов, связанных с этим делом, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что по итогам расследования выяснилось, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд не имеет никакого отношения к убийству журналиста. Он пообещал, что при проведении расследования королевство будет придерживаться принципов профессионализма и независимости.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек.