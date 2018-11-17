Число погибших в результате циклона в Индии превысило 30 человек

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате циклона в индийском штате Тамилнад превысило 30 человек, сообщает телеканал Times Now со ссылкой на главного министра штата Эдаппади Паланисвами.

Ранее сообщалось о 20 погибших и более 80 тысяч эвакуированных.

Как сообщил министр, жертвами циклона стали 33 человека, среди них 11 женщин и двое детей. Более 177 тысяч человек разместили в центрах помощи.

Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата еще в четверг, в ночь на пятницу циклон усилился. Больше всего из-за стихии пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор. В результате циклона в городах повалены деревья, в некоторых районах отмечается отключение электричества. В семи районах штата в образовательных учреждениях отменены занятия.