У берегов Крита затонуло судно, подозреваемое в незаконной деятельности

АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. Подозреваемое в незаконной деятельности судно затонуло возле Крита, когда его пыталась проверить греческая береговая охрана.

Как сообщила береговая охрана, утром в субботу в море к югу от Крита было обнаружено судно под названием Malpas длиной около 40 метров, без флага. Какие-либо другие данные о нем пока неизвестны.

Судно подозревалось в совершении незаконной деятельности, для запланированной проверки береговая охрана приказала капитану плыть к побережью Крита, поскольку в районе стояла плохая погода.

"Судно некоторое время шло нормально, затем неожиданно дало крен и быстро затонуло", — говорится в сообщении береговой охраны.

Экипаж из пяти сирийских граждан прыгнул в море и был поднят на борт корабля береговой охраны. Никто из моряков судна не пострадал, их перевезут в порт города Иерапетра, власти которого будут проводить предварительное расследование.