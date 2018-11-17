Трамп заявил, что нисколько не сомневается в лояльности Пенса

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты New York Times о том, что ставит под сомнение преданность вице-президента Майка Пенса.

"Нет, я не сомневаюсь в его лояльности. Он на 100% лоялен. Это была ложная информация… типичная фальшивая история от New York Times", — сказал Трамп в ходе общения с журналистами на лужайке у Белого дома перед тем, как отправиться Калифорнию с рабочим визитом, текст беседы приводит пресс-служба Белого дома.

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала в пятницу, что Трамп в последние недели опрашивает своих советников, уверены ли они в лояльности Пенса. По данным издания, глава государства повторил данный вопрос "множество раз", что вызвало обеспокоенность некоторых членов администрации. Хотя Трамп не сообщал, что намерен уволить Пенса, советники считают, что такие заявления свидетельствуют о его нарастающем раздражении в отношении вице-президента.

При этом представитель Белого дома Хоган Гидли заявил New York Times, что "президент абсолютно поддерживает вице-президента".