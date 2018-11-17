В ОДКБ назвали два подхода к назначению нового генсека

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. По итогам саммита ОДКБ есть два похода к назначению нового генсека: по принципу ротации или вновь от Армении, но многие члены организации сомневаются в эффективности второго варианта, заявил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"По итогам состоявшегося обсуждения глав государств-членов ОДКБ в Астане 8 ноября есть несколько подходов, включая задействование предусмотренного решением СКБ принципа ротации по русскому алфавиту (в этом случае следующая – Республика Беларусь). Именно об этом принципе говорил президент Казахстана, подводя итоги обсуждения в Астане. Другая позиция (Армения) – назначить на оставшееся до конца трехлетнего периода время ее представителя: вызывает у многих стран вопросы эффективности такого шага", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте организации.

Армения досрочно отозвала своего представителя на посту генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. При этом Ереван настаивает, что руководящий пост должен остаться за Арменией до 2020 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее сообщил о решении, принятом на саммите в Астане 8 ноября, о том, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии. Позднее президент Белоруссии на встрече с послом Азербайджана заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян заявил журналистам, что потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева в связи с их высказываниями про сложившуюся в ОДКБ ситуацию. В частности, Пашинян считает, что Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, тем более представителю страны, не входящей в эту организацию.