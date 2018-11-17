СМИ сообщили о секретных переговорах чиновника ЦРУ с представителями КНДР

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник американского ЦРУ на этой неделе совершил тайный визит в Южную Корею и провел переговоры с представителями КНДР в демилитаризованной зоне между корейскими государствами, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник.

"По данным дипломатического источника, осведомленного о американо-северокорейских переговорах, глава (корейского) центра Эндрю Ким с 14 числа по сегодняшний день в течение четырех дней находился с визитом в Южной Корее и провел консультации с представителями южнокорейского правительства, а также пообщался с северокорейским коллегой через канал в Пханмунджоме", — передает агентство.

Предполагается, что стороны обсудили разрешение противоречий, связанных с денуклеаризацией и взаимными шагами двух стран в этом направлении в преддверии переговоров между госсекретарем США Майком Помпео и заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем.

Как отмечает Ренхап, Эндрю Ким был в составе делегации на переговорах Помпео в Пхеньяне в октябре и почти всегда принимает участие в переговорах США и КНДР на высоком уровне.

Встреча Помпео и Ким Ён Чхоля в Нью-Йорке была запланирована на прошлую неделю, но не состоялась из-за несовместимости графиков. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры будут проведены в другое время.