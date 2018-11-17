В Вашингтоне заявили, что не рассматривают выдачу Гюлена Турции

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В администрации Трампа сообщили в субботу, что не рассматривают возможность высылки из страны турецкого оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает издание Bloomberg.

В четверг телеканал NBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщил, что Соединенные Штаты изучают варианты высылки из страны Фетхуллаха Гюлена, чего давно добивается Анкара. По данным телеканала, этот шаг готовится, чтобы снизить градус требований Турции в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. В частности, ФБР и минюст США якобы получили указания заново открыть дело об экстрадиции Гюлена, а министерство внутренней безопасности – предоставить данные о правовом статусе его пребывания в США.

Анкара требует у 83 стран выдачи 452 лиц, причастных к деятельности организации Гюлена (FETO). Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.