В Бельгии отметили рост контрабанды кокаина через порт Антверпена

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Объем контрабандных поставок кокаина в Европу через порт бельгийского Антверпена увеличился в период 2013-2017 годов почти в семь раз, сообщает министерство юстиции Бельгии.

Согласно обнародованным данным министерства, в 2013 году пресекли завоз через порт 6,4 тонны наркотика, в 2014 – 9,2 тонны, в 2015 – 17,4 тонны, в 2016 – 30,2 тонны, в 2017 — 44,75 тонны.

В минюсте ситуацию с ростом контрабанды наркотика объясняют увеличением его мирового производства, в первую очередь в Колумбии.

Порт Антверпена называют главными кокаиновыми воротами Европы. В первой декаде августа бельгийские таможенники при проверке контейнеров с древесиной из Колумбии были изъяты около 1,6 тонны наркотика рыночной стоимостью около 75 миллионов евро.