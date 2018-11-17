Трамп пообещал Пелоси помочь избраться спикером палаты представителей

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может обеспечить лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пелоси необходимое количество голосов, чтобы она стала спикером нижней палаты американского парламента.
Шестого ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы сохранили большинство в сенате, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.
Пелоси была спикером палаты представителей в 2003-2011 годах, а после утраты демократами контроля в палате представителей возглавляла демократов в нижней палате конгресса. В свои 78 лет Пелоси по-прежнему остается основным кандидатом на пост спикера палаты.