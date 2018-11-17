Трамп пообещал Пелоси помочь избраться спикером палаты представителей

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может обеспечить лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пелоси необходимое количество голосов, чтобы она стала спикером нижней палаты американского парламента.

"Я могу раздобыть Нэнси Пелоси столько голосов, сколько она хочет, чтобы она стала спикером палаты представителей. Она заслуживает эту победу, она ее заработала — но в ее партии есть люди, которые пытаются ее отобрать. Она победит!" – написал американский лидер в Twitter

Шестого ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы сохранили большинство в сенате, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

Трамп выразил надежду на сотрудничество республиканцев с демократами в палате представителей по вопросам экономики. Выступая после выборов в Белом доме, Трамп отметил, что отдает должное Пелоси, которая теперь после победы ее партии, очевидно, станет спикером. Ранее Трамп неоднократно критиковал Пелоси.

Пелоси была спикером палаты представителей в 2003-2011 годах, а после утраты демократами контроля в палате представителей возглавляла демократов в нижней палате конгресса. В свои 78 лет Пелоси по-прежнему остается основным кандидатом на пост спикера палаты.