МИД указал на нечистоплотность борьбы за места в Европарламент

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. МИД РФ назвал нечистоплотными попытки использовать идеологизированные исторические параллели в борьбе за голоса на предстоящих выборах в Европарламент.

Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на попытки "провести более чем сомнительные параллели" между текущей ситуацией в Европе и периодами перед мировыми войнами, согласно которым катализатором конфликтов стал подъем национализма.

"Следуя этой логике, в наблюдаемом сейчас во многих европейских странах усилении позиций так называемых евроскептических партий и движений усматривают угрозу миру на континенте, а их самих представляют чуть ли не идейными наследниками разжигателей мировых конфликтов", — говорится в комментарии ведомства.

"И уже совсем нечистоплотным представляется нам очевидное стремление использовать такого рода искусственные идеологические построения в конъюнктурных интересах развернувшейся борьбы за голоса избирателей в преддверии предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент", — отмечает министерство.

По оценке МИД РФ, если полагаться на данные опросов общественного мнения, на предстоящих выборах национально-ориентированные силы способны увеличить число своих мандатов в Европарламенте, но "это еще не повод объявлять их "поджигателями войны" в Европе".