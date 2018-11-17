В Бахрейне Кадыров обсудил сотрудничество между Чечней и королевством

Главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров и принц Королевства Бахрейн шейх Насер бин Хамад Аль Халифа во время встречи. 17 ноября 2018

Главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров и принц Королевства Бахрейн шейх Насер бин Хамад Аль Халифа во время встречи. 17 ноября 2018

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обсудил сотрудничество между Чечней и Бахрейном с принцем королевства шейхом Насером бин Хамамом аль-Халифой.

По словам Кадырова, аль-Халифа дал дружеский обед в его честь в своем дворце.

"Во время обеда у нас состоялся обмен мнениями о состоянии и путях развития отношений между Бахрейном и Чеченской Республикой в различных сферах экономики, культуры, спорта. Мы отметили, что за последнее время сделан большой шаг вперед в деле расширения взаимовыгодного сотрудничества", — написал Кадыров в соцсети "Вконтакте".

Он также поблагодарил принца за высокий уровень приема и его тёплый характер.