Южная Корея и КНР заявили, что готовы усилить координацию по проблеме КНДР

ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи на полях саммита АТЭС выразили готовность укреплять координацию и сотрудничество по урегулированию проблемы Корейского полуострова, сообщает Центральное телевидение Китая.

"За последний год ситуация на Корейском полуострове претерпела положительные изменения, проблема Корейского полуострова в целом вернулась на верный путь диалога, факты свидетельствуют, что наши усилия имеют эффект", — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что под руководством Мун Чжэ Ина Южная Корея приложила значительные усилия для продвижения смягчения напряженности на Корейском полуострове, а также для развития мирного взаимодействия Севера и Юга.

"Китайская сторона поддерживает непрерывное улучшение отношений Юга и Севера, в настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится на критически важном этапе, Китаю и Южной Корее необходимо усилить контакты и координацию для продвижения процесса денуклеаризации и создания мирного механизма на Корейском полуострове", — подчеркнул китайский лидер.

Он отметил, что в настоящий момент крайне важно, чтобы стороны продвигались навстречу друг другу, проявляли гибкость, были в состоянии продолжить диалог.

Мун Чжэ Ин в свою очередь заявил, что "Китай и Южную Корею объединяют общие интересы в сфере обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, Сеул высоко ценит и выражает искреннюю благодарность Китаю за важную роль, которую Пекин играет в смягчении обстановки и урегулировании проблемы Корейского полуострова, готов к еще более тесному сотрудничеству и координации с китайской стороной".