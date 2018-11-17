В ЛНР выразили обеспокоенность принципами работы ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (142)

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выразил обеспокоенность принципами работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в ЛНР.

Ранее Народная милиция сообщила о повреждениях нескольких жилых домов в населенном пункте Золотое-5 в результате минометного обстрела со стороны ВС Украины.

"У нас по-прежнему вызывает обеспокоенность принципы работы представителей СММ ОБСЕ на территории ЛНР", — сказал Марочко на брифинге.

Он уточнил, что в отчетах СММ ОБСЕ отсутствует информация о разрушениях в населенном пункте Золотое-5, которые были получены 15 ноября в результате минометного обстрела с позиций подразделений ВС Украины.

"Это ни что иное, как замалчивание преступлений Украины, совершенных в отношении народа Донбасса. Просим руководство наблюдательной миссии обратить внимание на данный факт и принять соответствующие меры", — сказал Марочко.