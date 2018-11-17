Клинцевич прокомментировал слова Помпео про помощь Украине

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Цель американской администрации на Украине – не помочь Украине, а противостоять России: Вашингтон не интересуют ни территориальная целостность, ни экономическое развитие республики, сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Майка Помпео о помощи Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал главе МИД Украины Павлу Климкину помощь в борьбе с "российской агрессией".

"Подобные заявления, естественно, вытекают из той стратегической линии, которой США неуклонно следуют уже не одно десятилетие. Речь идет об их стремлении противодействовать России там, где это только возможно, — в Европе, Арктике, Сирии… Украина является одной из таких точек", — сказал Клинцевич РИА Новости.

"Не надо заблуждаться: США совсем не волнует территориальная целостность Украины, ее экономическое возрождение и энергетическая безопасность, урегулирование конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений", — добавил он.

По его словам, американцы используют Киев как инструмент давления на Россию, для создания ей проблем. Собственно, именно эту цель они и преследовали, обеспечивая материальную и политическую поддержку Майдана, который без их участия не имел бы шансов на успех. Теперь они пожинают плоды своих усилий.

"Понятно, что политику оказания так называемой помощи Киеву в борьбе с "российской агрессией" проводила бы с той или иной интенсивностью любая американская администрация, и наивно полагать, что здесь что-то коренным образом может измениться. Надежда только на то, что Украина, наконец, осознает свои национальные интересы, перестав быть игрушкой в чужих руках", — заключил политик.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".