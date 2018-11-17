Посольство РФ выразило соболезнования в связи с автокатастрофой в Зимбабве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Посольство России в Хараре выразило соболезнования в связи с автокатастрофой в Зимбабве, жертвами которой стали не менее 40 человек.

We send our heartfelt condolences to the Zimbabwean Government and to the families of those who perished in the flames and wish the speedy recovery to injured. pic.twitter.com/kdhmXThkth — Russian Emb/Zimbabwe (@RuEmbZimbabwe) 17 ноября 2018 г.

​Ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 человек погибли на юге Зимбабве в результате взрыва и пожара в автобусе.

"Посольство Российской Федерации в Республике Зимбабве выражает искренние соболезнования по случаю масштабной автокатастрофы, случившейся 16 ноября в районе города Гванда, в которой погибли более 40 человек", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

"От имени народа Российской Федерации посольство приносит соболезнования правительству Зимбабве и семьям погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в сообщении.