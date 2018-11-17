Бельгия усилит "восточный фланг" НАТО в 2019 году, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Минобороны Бельгии приняло решение усилить в 2019 году бельгийское военное присутствие на "восточном фланге" НАТО, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Как сообщается, Бельгия в течение будущего года на четыре месяца направит в Балтийское море фрегат с экипажем в 175 человек и минный тральщик ВМС королевства с экипажем в 45 человек.

Кроме того, на базе НАТО в Литве будут размещены четыре истребителя-бомбардировщика F-16 ВВС Бельгии и около 55 бельгийских военных.

Минобороны Бельгии направит также в 2019 году в распоряжение НАТО в странах Балтии и Польши два бронетанковых подразделения с 250 военными, которые призваны усилить британский и немецкий контингенты в регионе, отмечает RTBF.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в городе Тапа с апреля 2017 года. Возглавляет международный батальон Великобритания. В январе 2018 года французский контингент сменили военнослужащие Дании.