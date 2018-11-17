В США героя войны обвинили в убийстве раненого во время операции в Ираке

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВМС США предъявили обвинения бойцу спецназа Эварду Галлахеру в убийстве раненого человека и стрельбе по лицам, не участвующим в боевых действиях, во время службы в иракском Мосуле, где в 2017 году проводилась операция против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает портал о военной службе и ветеранах Task & Purpose со ссылкой на адвоката обвиняемого.

'There's No Doubt It's Going To A Court-Martial,' Says Lawyer For SEAL Accused Of War Crimes https://t.co/MG59yTvILG pic.twitter.com/uqKHtmw0Dr — Task & Purpose (@TaskandPurpose) 17 ноября 2018 г.

​Галлахер обвиняется в нескольких нарушениях Единого кодекса военной юстиции. В частности, согласно документу, он "предумышленно убил раненого человека", "ударив его ножом в шею и тело". Кроме того, он обвиняется в том, что стрелял в мужчину и женщину, которые занимаются обеспечением деятельности вооруженных сил, недалеко от Мосула в июне и июле 2017 года, а также "противоправно" позировал для фотографии и произносил присягу рядом с телом погибшего человека. Какое наказание грозит бойцу американского спецназа за эти нарушения, не уточняется.

*Террористическая организация, запрещенная в России.