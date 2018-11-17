Лавров: Россия продолжит поддержку позиций Белграда на международной арене

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия будет и впредь поддерживать позицию Белграда по косовскому урегулированию на международной арене, в том числе в ООН, ЮНЕСКО, Интерполе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В лице России наши сербские друзья имеют наиболее последовательного и искреннего союзника в процессе косовского урегулирования. Убежден, что главная помощь с нашей стороны заключается в поддержке на международной арене позиций Белграда, основывающихся на необходимости соблюдения требований резолюции 1244", — сказал Лавров в интервью газете "Сербский телеграф".

Он подчеркнул, что эту линию Москва проводит и в системе ООН, включая Совет Безопасности, и во многих других структурах, включая ЮНЕСКО, Интерпол, Всемирную таможенную организацию.

"Будем так действовать и впредь", — заверил министр.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.