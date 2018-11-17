Силовики 15 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 14 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 15 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 58 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.