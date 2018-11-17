Пентагон передал конгрессу США доклад по участию Турции в программе F-35

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США на текущей неделе передало в конгресс доклад с оценкой участия Турции в программе разработки истребителей F-35, в рамках которой Анкара планирует закупить не менее 100 самолетов, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя военного ведомства.

Как заявил представитель Пентагона Майк Эндрюс, ведомство "представило предусмотренный законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) доклад министра обороны о F-35 в конгресс для того, чтобы они приняли решение о дальнейших шагах". По его словам, на следующей неделе Пентагон может предоставить "новую секретную информацию" по поводу доклада.

Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Как отмечает агентство, в докладе содержится оценка участия Турции в этой программе и рисков, которые может представлять закупка Турцией российских комплексов С-400.

Как сообщил в конце октября текущего года министр обороны Турции Хулуси Акар, в марте 2019 года США передадут Турции еще два истребителя F-35. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе.