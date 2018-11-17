Лавров рассказал о предстоящем визите Путина в Белград

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 8 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 8 мая 2018

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Сербию, где ожидаются его переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем, внесет вклад в дальнейшее укрепление разноплановых связей между Москвой и Белградом, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что визит Путина в Сербию запланирован на январь. По его словам, предполагается, что российский лидер на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем может, в частности, обсудить ключевые вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспорте и инфраструктуре.

"Исходим из того, что итоги предстоящих на высшем уровне переговоров внесут вклад в дальнейшее укрепление разноплановых связей между Россией и Сербией", — сказал Лавров в интервью сербской газете "Сербский телеграф".

Как отметил Лавров, российско-сербский диалог "в верхах" носит регулярный характер, а его повестка дня по традиции весьма насыщена. По его словам, народы двух стран объединяют общие культурные и духовные корни, искренние чувства дружбы и взаимной симпатии.

Лавров напомнил, что продвигается торгово-экономическое сотрудничество, осуществляются крупные совместные инвестиционные проекты, а также имеются большие планы, связанные с развитием газотранспортной и газораспределительной системы Сербии, промышленной кооперацией, сотрудничеством в высокотехнологических отраслях.

"Видим большой интерес к образовательным обменам между российскими и сербскими вузами. Будем этому всемерно способствовать. Таким образом, тем, которые могли бы обсудить наши лидеры, действительно немало", — добавил глава МИД РФ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность, что ожидаемый в январе визит президента РФ Владимира Путина в Сербию станет "самым плодотворным по содержанию и числу подписанных документов".