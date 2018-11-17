В Мексике украден исторический документ за подписью лидера революции Сапаты

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Исторический документ за подписью одного из героев революции и гражданской войны в Мексике 1910-1917 годов, крестьянского вожака Эмилиано Сапаты украден в Мексике.

Речь идет о "Манифесте к мексиканскому народу", который был подписан Сапатой в апреле 1918 года. В нем, в частности, содержится требование передачи земель крестьянству, окончательного отказа от попыток установить диктатуру в Мексике и о предоставлении народу широких политических прав.

Как отмечает портала Excelsior, исторический документ хранился в институте документации штата Морелос. Власти штата уже заявили о краже в прокуратуру. Возможным ответственным за это они считают бывшего директора института, который при уходе со своего поста по неизвестным причинам не передал под расписку своему преемнику материальные ценности, находящиеся там на хранении.