В Мексике украден исторический документ за подписью лидера революции Сапаты

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Исторический документ за подписью одного из героев революции и гражданской войны в Мексике 1910-1917 годов, крестьянского вожака Эмилиано Сапаты украден в Мексике.
Как отмечает портала Excelsior, исторический документ хранился в институте документации штата Морелос. Власти штата уже заявили о краже в прокуратуру. Возможным ответственным за это они считают бывшего директора института, который при уходе со своего поста по неизвестным причинам не передал под расписку своему преемнику материальные ценности, находящиеся там на хранении.