Участники Ибероамериканского саммита осудили блокаду Кубы

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Ибероамериканский саммит, проходящий в Гватемале, осудил многолетнюю экономическую блокаду Кубы, сообщает кубинский МИД.

"На Ибероамериканском саммите глав государств и правительств сегодня одобрено заявление относительно необходимости положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде Кубы со стороны США", — отмечается в коммюнике ведомства.

На саммите встретились лидеры испано- и португалоговорящих стран Латинской Америки и Европы.

Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября этого года в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения блокады Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию, автором которой как обычно выступила сама Куба, проголосовали 189 стран. Против выступили две страны — США и Израиль, который в этом вопросе традиционно поддерживает американскую позицию.