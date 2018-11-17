Участники Ибероамериканского саммита осудили блокаду Кубы

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Ибероамериканский саммит, проходящий в Гватемале, осудил многолетнюю экономическую блокаду Кубы, сообщает кубинский МИД.
На саммите встретились лидеры испано- и португалоговорящих стран Латинской Америки и Европы.
Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября этого года в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения блокады Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию, автором которой как обычно выступила сама Куба, проголосовали 189 стран. Против выступили две страны — США и Израиль, который в этом вопросе традиционно поддерживает американскую позицию.