Посол России в США надеется, что потенциал договора о РСМД еще не исчерпан

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва исходит из того, что весь потенциал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) еще не исчерпан и договор может послужить безопасности США и РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Вы упомянули договор о ракетах средней и меньшей дальности. Мы исходим из того, что весь потенциал этого договора еще не исчерпан и он может послужить интересам безопасности как Российской Федерации, так и Соединенных Штатов Америки", — заявил он в интервью телеканалу НТВ

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.