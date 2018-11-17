Глава ВПП ООН призвал прекратить войну в Йемене и спасти страну

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли в пятницу на заседании Совбеза ООН по Йемену заявил, что миру необходимо немедленно действовать, чтобы прекратить войну в стране, спасти экономику Йемена и не допустить ни одной смерти от голода.

"Йемен находится на грани, поэтому вместе мы должны действовать, международное сообщество должно использовать все свои силы для прекращения войны и спасения экономики Йемена", — сказал Бисли.

По его словам, мир должен использовать все свои технологии и знания, чтобы изменить ситуацию в Йемене.

"И гуманитарные организации, такие как ВПП, должны получать ресурсы и доступ к спасению жизней, в противном случае, дамы и господа, нам придется встать перед выбором — какой ребенок будет есть, а какой — нет, какой останется жить, а какой умрет… Слова "душераздирающе" и "трагически" ничего не меняют в ситуации в Йемене, все человечество должно стыдиться — со всем богатством и всеми знаниями и технологиями, которыми обладает мир сегодня, не должно быть ни одного ребенка, который шел бы спать голодным", — добавил Бисли. По его словам, он недавно посетил Йемен и не заметил "ни улыбки, ни смеха", когда "пощекотал ребека в пеленках".

Он добавил, что в настоящее время ВПП кормит в Йемене примерно 8 миллионов человек в месяц.

"В настоящее время ВПП располагает достаточным количеством зерна, чтобы обеспечить в течение двух месяцев 6,8 миллиона человек", — сказал он.

Кроме того, ВПП начала использовать порт в соседнем Омане в качестве дополнительного варианта доставки продовольствия, так как основной порт Йемена Ходейда регулярно становится местом ожесточенной борьбы за владение им.

Война в Йемене между правительством и шиитским движением повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года, с марта 2015 года в ней на стороне властей участвует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт ранее не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через которые в страну попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы.