Трамп ответил на вопросы Мюллера по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил на письменные вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

По словам американского лидера, он лично подготовил ответы. При этом адвокаты Трампа не участвовали в этом процессе.

"Мои адвокаты не работают над этим, я пишу ответы. Я только что закончил (работу над ответами), мы пока их еще не передали (спецпрокурору). Это были мои ответы, мне не нужны адвокаты, чтобы на это ответить", — сказал хозяин Белого дома.

Трамп также в очередной раз отметил, что не было никакого сговора с российской стороной.

"Это расследование — охота на ведьм. Я представляю, что она закончится, и все будет хорошо, поскольку нет никакого сговора", — резюмировал глава государства.

Весной комитет по разведке завершил расследование о "российском вмешательстве" в выборы американского президента. В итоговой версии доклада говорилось, что вмешательство имело место, но никакого "сговора" между штабом Дональда Трампа и Москвой не было. Комитет заявил, что действия со стороны России были направлены на внесение смуты в выборный процесс.

Расследование началось в январе 2017 года. За это время конгрессмены ознакомились с 300 тысячами документов, опросили более 70 свидетелей. Как и ожидалось, доклад приняло республиканское большинство комитета, в то время как демократы выразили несогласие с его выводами.

Расследование пресловутого "российского вмешательства", а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, идет и в сенате. Кроме того, им занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Дональд Трамп называет это расследование "охотой на ведьм" и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать его легитимность.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, никаких фактов, подтверждающих это, нет. По словам президента Владимира Путина, это дело стало результатом внутренних распрей в США. При этом глава государства выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.