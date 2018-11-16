Венесуэла считает энергетику основой сотрудничества с Россией

МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами назвал энергетику одной из основ сотрудничества с Россией.
К другим важным областям сотрудничества он отнес сельское хозяйство, добывающую промышленность, ВТС и торговлю. "Многие товары, которые продаются на нашем рынке, привезены из России, а те, которые производятся здесь, продаются на российском рынке", – отметил вице-президент.
Ранее российский посол в Каракасе Владимир Заемский сообщил РИА Новости, что Венесуэла также пригласила Россию принять участие в добыче золота в стране. По словам посла, рассмотрение такого варианта возможно, если венесуэльская сторона представит конкретные предложения. Они должны быть переданы до 13 декабря.