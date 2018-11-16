Эрдоган и Трамп обсудили по телефону урегулирование в Сирии и дело Хашукджи

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону сирийское урегулирование, дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и двусторонние отношения, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

"Наш президент провел сегодня вечером телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Помимо двухсторонних отношений, они обсудили убийство Джамаля Хашукджи, расследование по отношению к FETO (организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена) и ситуацию в Сирии, в частности борьбу с терроризмом. Они выразили удовлетворение началом совместного патрулирования турецких и американских военных в Манбидже", — говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Отмечается, что Эрдоган и Трамп сошлись во мнении о необходимости всестороннего расследования убийства Хашукджи и недопущении воспрепятствования этому.

Кроме того, турецкий лидер передал Трампу свои ожидании о прекращении военной поддержки США сил самообороны сирийских курдов.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это заявление "недостаточным", напомнив о том, что Турция ожидает от саудовской стороны информации о местонахождении тела Хашукджи.