Эрдоган и Трамп обсудили по телефону урегулирование в Сирии и дело Хашукджи

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону сирийское урегулирование, дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и двусторонние отношения, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.
Отмечается, что Эрдоган и Трамп сошлись во мнении о необходимости всестороннего расследования убийства Хашукджи и недопущении воспрепятствования этому.
Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это заявление "недостаточным", напомнив о том, что Турция ожидает от саудовской стороны информации о местонахождении тела Хашукджи.