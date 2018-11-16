Трамп заявил, что ответил на вопросы Мюллера по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил на письменные вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

Он отметил, что лично подготовил ответы на вопросы Мюллера, а не его адвокаты.

"Мои адвокаты не работают над этим, я пишу ответы. Я только что закончил (работу над ответами), мы пока их еще не передали (спецпрокурору). Это были мои ответы, мне не нужны адвокаты, чтобы на это ответить", — сказал он журналистам.

Трамп также в очередной раз повторил, что никакого сговора с Россией нет.

"Это расследование — охота на ведьм. Я представляю, что она закончится, и все будет хорошо, поскольку нет никакого сговора", — отметил президент США.

Трамп ранее делал противоречащие друг другу заявления о том, будет ли он отвечать на список вопросов Мюллера, предъявленный минувшим летом. Трампу не предъявлены какие-либо обвинения, он также не является свидетелем по какому-либо делу. Адвокаты Трампа, по сообщениям СМИ, не хотели устраивать личную встречу Трампа с представителями спецпрокурора. Они опасались "ловушки лжесвидетельства", когда дача неверной информации или умолчание в допросе правоохранительными органами квалифицируется как тяжкое уголовное преступление. Именно за ложь сотрудникам ФБР были привлечены к ответственности некоторые сотрудники Трампа, включая экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.