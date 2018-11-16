Источник рассказал о сотрудничестве ЕС и НАТО в оборонной сфере

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Работа, которую ЕС ведет в оборонной сфере, не создает никакого соперничества с НАТО, речь идет о дополняющих усилиях, заявил в пятницу журналистам источник в структурах ЕС, комментируя высказанную рядом политиков идею созданию единой "европейской армии".
Он отметил, что он находит вдохновляющими такие заявления, в том смысле, что нужно продолжать продвигаться вперед для повышения сотрудничества, в рамках которого ЕС был бы способен взять на себя больше ответственности в оборонной сфере.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США. Идею создания европейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.