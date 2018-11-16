Источник рассказал о сотрудничестве ЕС и НАТО в оборонной сфере

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Работа, которую ЕС ведет в оборонной сфере, не создает никакого соперничества с НАТО, речь идет о дополняющих усилиях, заявил в пятницу журналистам источник в структурах ЕС, комментируя высказанную рядом политиков идею созданию единой "европейской армии".

"В последние несколько лет мы работаем над развитием оборонных возможностей странами-членами, сотрудничества между ними, чтобы совместить эти потенциалы, например, в рамках совместной структурированной политики в сфере обороны, и в связи с промышленными проектами, которые помогут объединить производственные и технологические возможности. Мы также работаем над оперативной совместимостью, улучшением кризисного реагирования", — сказал источник.

Он отметил, что он находит вдохновляющими такие заявления, в том смысле, что нужно продолжать продвигаться вперед для повышения сотрудничества, в рамках которого ЕС был бы способен взять на себя больше ответственности в оборонной сфере.

"Я знаю, что были такие интерпретации, что это может быть рассмотрено как нечто антагонистическое по отношению к НАТО, но ответ тут ясный – нет. Вся работа, которую мы проводим, дополняет НАТО, и именно такую работу наша декларация о сотрудничестве и определяет", — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США. Идею создания европейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.