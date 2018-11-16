Высланного из США главу фонда Гюлена доставили в Турцию

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Глава фонда организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в США Салих Гёзегир, депортированный из Соединенных Штатов по обвинению в попытке сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним, доставлен в Турцию, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что решение о депортации Гёзегира принял американский суд, который рассматривал дело о сексуальном насилии.

Анкара требует у 83 стран выдачи 452 лиц, причастных к деятельности FETO. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из США.

О возможной высылке Гюлена ранее со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне сообщил телеканал NBC. По данным телеканала, этот шаг готовится, чтобы уменьшить требования Турции в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.