РИМ, 16 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Апелляционный суд итальянской Болоньи приговорил бывшего возлюбленного финалистки конкурса "Мисс Италия-2007", облившего ее кислотой, к 15 годам тюрьмы.

Джессика Нотаро перенесла нападение в начале 2017 года. Спустя несколько месяцев после расставания ее продолжал преследовать бывший молодой человек, выходец из Кабо-Верде, о чем она сообщала в полицию. 10 января Эдсон Таварес плеснул ей в лицо кислоту, после чего она несколько месяцев провела в больнице и перенесла ряд операций. Врачам так и не удалось восстановить ее левый глаз, и теперь Нотаро появляется на публике с черной повязкой. После нападения бывшая модель неоднократно выступала на телевидении, приняв участие в местных "Танцах со звездами", и стала ярой активисткой борьбы против насилия над женщинами.

Таварес был задержан правоохранителями. В конце прошлого года он был осужден в общей сложности на 18 лет, будучи признанным виновным по двум отдельным обвинениям – в преследовании и самом нападении с применением кислоты. Его защита подала апелляцию, предложив объединить статьи для снижения срока наказания.

В четверг болонский суд частично удовлетворил требования адвокатов Тавареса, согласившись объединить обвинения. Мужчина приговорен к 15 годам, пяти месяцам и 20 дням тюрьмы.

Итальянские СМИ отмечают, что Нотаро выступала против смягчения наказания для обезобразившего ее человека, однако в целом выразила удовлетворение в связи с вердиктом.