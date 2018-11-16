Волкер подчеркнул полезность Минских соглашений для Украины

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер на заседании комиссии стратегического партнерства Украина-США "подчеркнул полезность минских соглашений".
"Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые, хотя и подписаны в трудное время, подтверждают приверженность России территориальной целостности Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", — сообщило о заявлении Волкера посольство США на Украине в Twitter.
Сообщается, что Волкер вместе с заместителем госсекретаря Уэссом Митчеллом в пятницу в Вашингтоне принимают участие в американо-украинской комиссии стратегического партнерства, в которой также участвует глава МИД Украины Павел Климкин.
Также Волкер "подтвердил приверженность США обеспечению полного восстановления территориальной целостности Украины, а также безопасности и благосостоянию всех украинцев".
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.