Волкер подчеркнул полезность Минских соглашений для Украины

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель Вашингтона по урегулированию на Украине Курт Волкер на заседании комиссии стратегического партнерства Украина-США "подчеркнул полезность минских соглашений".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые, хотя и подписаны в трудное время, подтверждают приверженность России территориальной целостности Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", — сообщило о заявлении Волкера посольство США на Украине в Twitter.

Сообщается, что Волкер вместе с заместителем госсекретаря Уэссом Митчеллом в пятницу в Вашингтоне принимают участие в американо-украинской комиссии стратегического партнерства, в которой также участвует глава МИД Украины Павел Климкин.

Также Волкер "подтвердил приверженность США обеспечению полного восстановления территориальной целостности Украины, а также безопасности и благосостоянию всех украинцев".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.