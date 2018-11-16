В Хемнице прошла пародийная демонстрация "Гайль Меркель!"

ХЕМНИЦ (Германия), 16 ноя — РИА Новости. Пародийная акция протеста прошла в центре немецкого города Хемниц, где в августе-сентябре состоялись акции протеста и где в пятницу с визитом находится канцлер Ангела Меркель, передает корреспондент РИА Новости.

Площадь у центрального вокзала Хемница заполнили люди с нетипичными флагами. Своим дизайном они напоминают флаг Третьего Рейха, но вместо свастики в центре знак евро, окружённый черепами.

На площадки собрались примерно 150-200 человек. В центре за трибуной встал мужчина и стал зачитывать речь о том, что Меркель должна править Германией. То же самое написано на стикерах, которыми обклеен фургон со звукоаппаратурой: "Немец, дай ответ системе — голосуй за Меркель", "Меркель должна остаться". Некоторые транспаранты намекают на то, что происходящее далеко не однозначно: "Фашизм: Штази (спецслужба ГДР) манипулирует и пытает Германию".

После этого слово взял мужчина с электронной сигаретой и в восточном головном уборе. Он стал говорить о значении мультикультурализма, хорошем положении мусульман при Меркель, о марксизме и скором приходе мессии.

"Мессия скоро придет. Конец близится. Меркель это понимает. Она — прирожденная лидер, в отличие от марионеток до нее", — сказал он, в очках-хамелеонах и с георгиевской лентой на лацкане пиджака.

Ведущий митинга надел черный пиджак и нарукавную повязку, тоже напоминающую нацистскую, но с другой символикой. Он начал скандировать "Гайль Меркель" (Geil Merkel – "классная Меркель"). Толпа ему вторила, посмеиваясь.

"Кто не любит Меркель, должен покинуть Германию", — скандировали участники, уже маршируя по улице.

Один из организаторов пояснил РИА Новости, что акция — пародия на акции политических партий. "Мы простые жители Хемница. Нашей акцией мы осмеиваем Меркель и ее политику. Флаг, который вы видите, пародия на флаг ЕС. Он немножко страшный, но также страшен и ЕС", — сказал он, поясняя, что они на самом деле против Меркель и против праворадикалов.

В августе-сентябре в городе Хемниц на юго-востоке Германии прошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство, предположительно, мигрантами гражданина ФРГ. Акции протеста продолжались несколько недель, и на первых порах в них активно участвовали праворадикалы, левые и центристские политические активисты проводили ответные акции, все это иногда сопровождалось нарушениям антиэкстремистского законодательства и задержаниям. Протесты в городе стоили поста главе контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен, который усомнился, что праворадикалы в ходе акций преследовали иностранцев.