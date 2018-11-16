В ЛНР заявили о минометных позициях силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила ряд минометных позиций украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения", — заявил Филипоненко.
Он уточнил, что огневые позиции минометных расчетов выявлены в районе населенного пункта Новотошковское, Крымское, Новозвановка. Также в этих районах выявлены БМП-2 и зенитные установки ЗУ 23-2. Он уточнил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует отсутствие части отведенной техники и вооружения в специальных местах хранения.
"Отсутствие данной техники и вооружения фиксируется уже на протяжении длительного времени, однако реакции со стороны украинских властей на данные нарушения нет. По имеющейся у нас информации, большинство этого вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории нашей республики", — сказал Филипоненко.
По его мнению, данные факты подтверждают нежелание Киева вести мирный диалог и выполнять соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.