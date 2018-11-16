В Ла-Манш направили британский фрегат для сопровождения российского корабля

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Фрегат ВМС Великобритании сопровождает российский военный корабль "Маршал Устинов" в Ла-Манше, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы. флота Соединенного Королевства.

Отмечается, что к "Маршалу Устинову" направили базирующийся в Портсмуте фрегат типа 23 St Albans.

"Маршал Устинов" в сопровождении вспомогательного судна и буксира шел из Средиземного моря через воды Франции, где группу сопровождали французские ВМС", — отметили в пресс-службе.

Сейчас фрегат, на борту которого размещен вертолет, продолжает отслеживать перемещения российской группы через пролив. Наблюдение продолжится до выхода кораблей из территориальных вод Великобритании.

Британские ВМС и ВВС регулярно сопровождают российские корабли и самолеты в моменты их прохождения вблизи границ Британии.