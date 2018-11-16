В Ла-Манш направили британский фрегат для сопровождения российского корабля

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Фрегат ВМС Великобритании сопровождает российский военный корабль "Маршал Устинов" в Ла-Манше, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы. флота Соединенного Королевства.
"Маршал Устинов" в сопровождении вспомогательного судна и буксира шел из Средиземного моря через воды Франции, где группу сопровождали французские ВМС", — отметили в пресс-службе.
Сейчас фрегат, на борту которого размещен вертолет, продолжает отслеживать перемещения российской группы через пролив. Наблюдение продолжится до выхода кораблей из территориальных вод Великобритании.
Британские ВМС и ВВС регулярно сопровождают российские корабли и самолеты в моменты их прохождения вблизи границ Британии.