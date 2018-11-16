В Германии задержали предполагаемого боевика ИГ*

#БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ задержала подозреваемого участника террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает ведомство в пятницу.

Уточняется, что 32-летний гражданин Сирии был задержан в немецком городе Кассель в четверг. "Обвиняемый подозревается в участии в террористической группировке "Исламское государство"*, — говорится в сообщении. Отмечается также, что в квартире задержанного был проведен обыск.

По данным ведомства, мужчина до середины 2015 года участвовал в составе террористической организации в нескольких боях, а также выполнял обязанности охранника лагеря. В четверг суд принял решение об аресте подозреваемого.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России