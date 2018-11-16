В антикоррупционном бюро Украины опровергли слежку за синагогой

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Названные раввином сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не имеют отношения к прослушиванию синагоги в Киеве, заявили в НАБУ

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к наружному наблюдению за центральной синагогой в Киеве. Раввин также сообщил, что экспертизой были установлены IP-адреса, с которых осуществлялись атаки на системы безопасности синагоги, а также временно были отключены камеры видеонаблюдения.

"Единственное, что мы можем уточнить в дополнение к тому заявлению, мы уже публиковали вчера, что те сотрудники, чьи фамилии были озвучены в сообщении раввина, на видео не зафиксированы, и добавить еще раз, что никаких действий по отношению к синагоге или еврейской общине сотрудники НАБУ и, в частности, те сотрудники, которых фамилии указали (фамилии которых указал главный раввин Украины — ред.), не совершали", — заявило НАБУ в пятницу украинскому агентству "УНН".