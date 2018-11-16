В Варшаве прокомментировали решение суда ЕС о судьях Верховного суда страны

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша настаивает на том, что суд ЕС не имел права требовать восстановить на работе судей Верховного суда, ранее отправленных на пенсию, говорится в заявлении МИД страны.

В пятницу в суде ЕС состоялось слушание сторон по делу C-619/18, касающегося перехода на пенсию судей Верховного суда Польши. 19 октября 2018 года Суд ЕС вынес предварительное решение. Это положение имеет временный обеспечительный характер.

На основании этого решения Польша была обязана "приостановить применение положений закона о Верховном суде, о переходе судей на пенсию, восстановить судей в должностях, воздерживаться от любых действий, направленных на назначение судей Верховного суда вместо тех, которые отправлены на пенсию.

Варшава же настаивает, что предварительное обеспечительное решение "было издано без широкого ознакомления с позицией Польши, переданным на рассмотрение суда 18 октября 2018 года".

"Шестнадцатого ноября во время слушания Польша поддержала свою прежнюю позицию, переданную ранее суду. Представитель Польши подчеркнул, что комиссия не выявила ни одной из трех предпосылок, необходимых для применения обеспечительных мер…", — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению польской стороны, Европейская комиссия "ненадлежащим образом учла интересы сторон, не принимая во внимание необходимость обеспечения бесперебойного функционирования Верховного суда, гарантии независимости его судей" и доверия суду у сторон разбирательств, продолжающихся в суде".

Окончательное решение по данному вопросу, как сообщали в МИД Польши, "будет принято в ближайшее время".

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и продолжает выполнять обязанности главы Верховного суда Польши.